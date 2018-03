Brasile, tour europeo per gli assistenti di Tite: nel mirino 4 italiani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli assistenti di Tite, ct del Brasile, viaggeranno presto in Europa per visionare tanti calciatori convocabili anche in ottica Mondiale. Globoesporte ha snocciolato la lista di tutte le gare che vedranno tra cui anche Juventus-Tottenham: ci sarà Sylvinho per Alex Sandro e Douglas Costa. Il 21 febbraio, invece, Fabio Mahseredjian sarà al seguito dell'allenamento dell'Inter per parlare con Miranda, lo stesso giorno in cui Fernando Lazaro e Matheus Bachi, collaboratori di Tite, saranno in Ucraina per vedere Fred, Taison e il giallorosso Alisson in occasione di Shakthar Donetsk-Roma.