Brasile, Willian: "I tifosi ci danno per favoriti, ma non funziona così"

Willian, attaccante del Chelsea e atteso protagonista al Mondiale di Russia con la maglia del Brasile, è intervenuto in conferenza stampa parlano anche del compagno di squadra Fred, passato nelle ultime dallo Shakhtar Donetsk al Manchester United. "E' molto felice di essere arrivato in Premier, ne abbiamo parlato un po', non vede l'ora di iniziare. E' un giocatore di grande qualità, e può migliorare tantissimo, spero che possa fare bene allo United. Il Mondiale? I tifosi cominciano a dire che siamo i favoriti, ma noi sappiamo che non funziona così. Siamo talentuosi, un gruppo forte, speriamo di poter ottenere l'obiettivo che vogliamo".