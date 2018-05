Caniggia: "Messi mai come Maradona, neanche se vincesse il Mondiale"

Intervistato da Radio La Red, l'ex calciatore dell'Albiceleste Claudio Caniggia ha parlato così di Leo Messi in vista del Mondiale: "Se Messi fa vincere il Mondiale all'Argentina, al massimo può eguagliare Maradona, ma non potrà mai superarlo. Diego è il giocatore più incredibile e straordinario che abbia mai visto. Messi è più costante in alcuni aspetti, ma nessuno oggi riesce a fare ciò che faceva Maradona col pallone tra i piedi".