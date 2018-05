Casillas: “Questa Spagna come la mia, può vincere il Mondiale”

© foto di Imago/Image Sport

Iker Casillas parla della Spagna. L'ex portiere della Roja, ora in forza al Porto, ha così detto su Russia 2018: “La Spagna ha il potenziale per aggiungere un'altra stella sulla maglia. La squadra gioca bene, mi ricorda la Spagna che ha vinto tutto tra il 2008 e il 2012. C'è gente importante come Sergio Ramos, Busquets e Iniesta, vedo la Roja in lotta con altre formazioni come Germania, Francia, Argentina, Portogallo e Brasile”, le parole riportate da As.