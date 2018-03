Collina: "Var al Mondiale? Si decide a marzo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della commissione arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, ha parlato a Sky della possibilità di inserire degli arbitri con il tablet appena fuori dal rettangolo di gioco. "L'utilizzo di device è già abbastanza diffuso, proprio per questo l'IFAB sta facendo una riflessione, se sia più importante dare rilevanza a come viene usato o al se possa essere usato. Viviamo in un mondo tecnologico, potrebbe sembrare strano di avere il campo di calcio come unica isola su cui venga utilizzato. Avere informazioni dev'essere importante. Non so perché abbiamo sempre negato agli allenatori di avere un osservatore dall'alto, in tribuna, per dare dal vivo delle idee. Il Var? È un esperimento, pur se in fase avanzata. Minimo due anni, da marzo 2016, quindi verrà valutato il risultato conseguito finora e poi verrà presa la decisione se farlo entrare nelle regole del gioco subito. Sulla Coppa del Mondo è ancora presto, dal punto di vista degli arbitri la FIFA sta lavorando, aspettare marzo sarebbe troppo tardi".