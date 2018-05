Colombia, 35 preconvocati per la Russia. Presenti gli Zapata e Falcao

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale della FIFA, la Colombia ha annunciato la lista di giocatori pre-convocata per i Mondiali in Russia. Presenti undici senatori che hanno già disputato la rassegna iridata nel 2014, tra cui James Rodriguez, David Ospina, Carlos Sanchez e Cristian Zapata. In lista anche Radamel Falcao, escluso in Brasile per infortunio. L'esordio è fissato per il 19 giugno contro il Giappone, poi le sfide a Polonia e Senegal. Ecco le scelte del tecnico José Pekerman:

Portieri: David Ospina (Arsenal/Inghilterra), Camilo Vargas (Deportivo Cali), Ivan Arboleda (Banfield/Argentina), Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas).

Difensori: Santiago Arias (PSV Eindhoven/Netherlands), Frank Fabra (Boca Juniors/Argentina), Davinson Sanchez (Tottenham/Inghilterra), Cristian Zapata (AC Milan/Italia), Yerry Mina (Barcelona/Spagna) Johan Mojica (Girona/Spagna), Bernardo Espinosa (Girona/Spagna), Oscar Murillo (Pachuca/Messico), Farid Diaz (Olimpia/Paraguay), Stefan Medina (Monterrey/Messico), William Tesillo (Leon/Messico).

Centrocampisti: Abel Aguilar (Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors/Argentina), James Rodriguez (Bayern Munich/Germania), Carlos Sanchez (Espanyol/Spagna), Jefferson Lerma (Levante/Spagna), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua/China PR), Juan Fernando Quintero (River Plate/Argentina), Edwin Cardona (Boca Juniors/Argentina), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus/Italia), Gustavo Cuellar (Flamengo/Brasile), Sebastian Perez (Boca Juniors/Argentina), Mateus Uribe (America/Messico)

Attaccanti: Radamel Falcao (Monaco/France), Carlos Bacca (Villarreal/Spagna), Duvan Zapata (Sampdoria/Italia), Miguel Borja (Palmeiras/Brasile), Jose Izquierdo (Brighton/Inghilterra), Luis Muriel (Sevilla/Spagna), Teofilo Gutierrez (Junior), Yimmi Chara (Junior).