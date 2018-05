Colombia, Cambiasso entra nello staff di Pekerman

© foto di Imago/Image Sport

Esteban Cambiasso è entrato a far parte dello staff di José Pekerman, commissario tecnico della Colombia, in preparazione ai Mondiali che vedrà i cafeteros come outsiders per la vittoria finale. Tre gli "italiani" convocati: Carlos Sanchez, di proprietà della Fiorentina ma reduce dal prestito all'Espanyol, Juan Cuadrado e Cristian Zapata.