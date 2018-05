Colombia, Cuadrado: "Siamo una grande squadra, Cambiasso ci aiuterà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno della Juventus, Juan Cuadrado, ha così parlato ai media dal ritiro della Colombia a Milanello: "Abbiamo una grande Nazionale. Penso che sia molto uniti e lavoriamo per migliorare ciò che è stato fatto nella scorsa Coppa del Mondo. Abbiamo tutto ed è per dare tutto in ogni allenamento e in ogni partita. Sicuramente ci terranno più in considerazione ma abbiamo anche una base ti dà più conoscenza. Per essere molto più difficile, dobbiamo essere molto calmi, vivere giorno per giorno, senza ansia, aspettando il momento, per iniziare con il piede giusto. Siamo rammaricati per quello che è successo a Salah, per quello che rappresenta per la sua Nazionale e per la sua squadra. Speriamo che con l'aiuto di Dio possa godersi questo grande evento. Cambiasso? Tatticamente e tecnicamente ci può aiutare molto. Il ruolo? Sono sempre disponibile del mister. Sanno anche che ho sempre giocato da esterno e mi sento molto meglio. Sarò sempre disponibile a dare il meglio di me nella Nazionale", le parole riportate da tuttomondiali.it.