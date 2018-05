Colombia, Rodriguez: "Niente euforia, stiamo calmi: a giugno al top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Francia in amichevole, il giocatore della Colombia James Rodriguez ha detto: "Dovevamo stare calmi, continuare a giocare e aspettare le opportunità, è quello che abbiamo fatto negli ultimi 45 minuti. Questa vittoria è buona per la fiducia, ma non dobbiamo essere troppo euforici. Dobbiamo stare calmi, è solo un'amichevole. La cosa più importante è essere al 100% il 19 giugno".