Colombia, scatta l'allarme per Aguilar e Cristian Zapata: pronto il piano B

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Colombia sfida stasera in amichevole l'Egitto allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Intanto il ct dei cafeteros, José Pekerman, tiene d'occhio la situazione legata a Abel Aguilar e Cristian Zapata: i due sono infortunati, c'è l'ok dei medici per tenerli in gruppo ma al momento non possono scendere in campo. Per questo la Colombia li aspetterà fino all'ultimo giorno disponibile, ma è pronto il piano B: i due principali indiziati a sostituire Aguilar in caso di forfait sono Edwin Cardona, numero 10 del Boca Juniors, e Gustavo Cuéllar del Flamengo. Se ad alzare bandiera bianca fosse il milanista Zapata, invece, l’eletto scelto per sostituirlo è William Tesillo, che gioca nel Santa Fe Corporación Deportiva.