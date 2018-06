Costa Rica, Gonzalez: "Pronti a contrastare la fisicità della Serbia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Pipo Gonzalez, leader della Costa Rica e difensore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Serbia: "Li abbiamo visti e analizzati, senza dubbio uno dei loro punti di forza è la fisicità. Sanno come usare bene il corpo e come contrastare i rivali".

Nonostante le sconfitte in amichevole contro Belgio e Inghilterra, Gonzalez è fiducioso sulla preparazione della squadra: "Abbiamo giocato contro squadre molto forti e siamo comunque riusciti a sviluppare ciò che volevamo".