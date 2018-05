Costa Rica, Keylor Navas l'ultimo calciatore a raggiungere il ritiro

© foto di Imago/Image Sport

Quattro giorni fa ha festeggiato la vittoria della Champions League tra i pali del Real Madrid, ora Keylor Navas è volato in Costa Rica per raggiungere il ritiro della sua nazionale. As fa sapere che l'estremo difensore è stato l'ultimo elemento della rosa del ct Oscar Ramírez ad aggregarsi ai compagni, dopo qualche giorno libero in seguito alla finalissima di Kiev. La Costa Rica, prima di esordire in Russia, giocherà un'amichevole il 7 giugno a Leeds contro l'Inghilterra mentre l'11 giugno sfiderà il Belgio a Bruxelles.