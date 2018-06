Croazia, Dalic: "Bravi i miei. Argentina? Ho fiducia nelle nostre qualità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Può festeggiare Zlatko Dalic: la sua Croazia si è imposta 2-0 nel suo match inaugurale di Russia 2018 ed ha preso la vetta solitaria del gruppo D, approfittando del pari tra Argentina e Islanda. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita: "Non è stata facile: complimenti ai ragazzi per come sono stati ordinati. La strada per ottenere la qualificazione è ancora lunga ma abbiamo fatto un piccolo passo. So però che possiamo fare meglio. Nell'intervallo ho detto ai miei che ci bastava tenere cinque minuti che poi avrebbero iniziato a sentire la pressione. Argentina? Tutto passa da Messi. Credo nella mia squadra e nelle nostre qualità: guardiamo solo noi stessi".