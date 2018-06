Croazia, Dalic: "Mi sono conquistato il Mondiale dopo anni di duro lavoro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato alla vigilia dell'esordio mondiale contro la Nigeria: "È sicuramente il più grande evento nella mia carriera. Lo sto vivendo come dev'essere vissuto ma non hjo paura delle sfide. Dietro di me ci sono 12 anni di duro lavoro. Trasmetterò le mie idee ai giocatori, so che su di noi ci sono grandi aspettative. La Nigeria? Ha ottimi giocatori e la rispettiamo, sappiamo quanto possa essere pericolosa".