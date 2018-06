Croazia, la carica di Mandzukic: "Possiamo ripetere Francia 98"

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ha segnato, ma è stato determinante per la sua Croazia. Mario Mandzukic è stato uno dei protagonisti del buon esordio della nazionale di Zagabria e ne ha parlato al sito ufficiale della FIFA: "Siamo tutti molto motivati, per me la motivazione è ancora più grande perché voglio fare qualcosa di importante. Ho vinto qualcosa con i miei club in passato e voglio ottenere un buon risultato con la Croazia. Il primo obiettivo è quello di raggiungere la fase a eliminazione diretta. Penso che possiamo farcela, abbiamo una buona squadra: si parla tanto di Francia '98, vediamo se riusciremo a fare qualcosa del genere".

Il rapporto con Dalic.

"Ci ha portati al Mondiale, e abbiamo visto quanto è concentrato. Sa comunicare benissimo con tutti i calciatori, ha costruito un grande rapporto con tutti noi nel corso degli ultimi mesi".