Croazia, Perisic: "Vincere per rendere più facile il ritorno in Grecia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Perisic, centrocampista croato dell'Inter, ha parlato a Jutarnj dal ritiro della sua Nazionale in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale contro la Grecia: "Sappiamo cosa vogliamo, ovvero una vittoria nella prima gara che renderebbe più facile il ritorno in Grecia. Loro sono forti in difesa, ma anche noi lo siamo in attacco, ed è per questo che credo che dovremo sbrigare la pratica qualificazione già all'andata. A Kiev abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare su quella strada. Abbiamo tre giorni per preparare la gara e analizzare bene tutto, serve una gara di qualità".