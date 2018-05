Ct Argentina: "Icardi e Perotti out? Scelte fatte in base all'idea di gioco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa commentando la lista ufficiale dei giocatori che prenderanno parte al Mondiale in Russia. Tra i 23 - com'è noto - non c'è Icardi, ma sono presenti Dybala e Higuain. "Siamo arrivati a questa lista dopo un'analisi lunga e meticolosa - ha detto Sampaoli -, giocatori che ho chiamato sono quanto più vicino possibile alla nostra idea di gioco. Ad esempio: ho scelto Ansaldi perché è un esterno che può giocare su entrambe le fasce. Icardi, Perotti, il Papu Gomez e Lautaro Martinez non verranno in Russia con noi, ma sono tutti nomi buoni di giocatori che potevano stare nel nostro attacco. Anche Benedetto, ad esempio, che ci ha aiutato molto nelle qualificazioni e adesso è infortunato. Questa ansia di sapere che dobbiamo rappresentare una nazione così al Mondiale è una grande responsabilità per me. Abbiamo tanti giocatori bravi, che possono svolgere diversi compiti e con caratteristiche di duttilità, che si possono adattare alle diverse partite e situazioni. Stiamo lavorando molto su questo. Chi ho chiamato ha caratteristiche che servono al gioco che abbiamo in mente. Il Mondiale è corto, serve entusiasmo ed è quello che avremo. Prendete Agüero, reduce da un infortunio: da una settimana si allena bene, si sta rimettendo in forma. Vedremo invece Biglia in che condizioni arriverà. Dybala? Nell'ultimo periodo Paulo non ha mostrato tutto il suo splendore ma è qui perché è un calciatore che può decidere le partite con una sola giocata".