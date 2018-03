Ct Belgio: "Nainggolan uno dei calciatori da scegliere per il Mondiale"

Arrivano buone notizie sul fronte Mondiale per Radja Nainggolan. Il CT del Belgio, Martinez, ha infatti lasciato uno spiraglio aperto per una sua eventuale convocazione in Russia: "Fino a maggio faremo delle analisi e dei giudizi su ogni giocatore che ha giocato durante la fase di qualificazione e anche sui giocatori che possono aiutarci in Russia. Radja Nainggolan appartiene a quel gruppo di calciatori. A maggio selezioneremo 23 giocatori e questo sarà basato sulle esigenze della squadra". Queste le sue parole Het Laatste.