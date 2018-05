D. Costa: "Ho tanta voglia. Ho passato brutti momenti ma ora sono felice"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Costa, attaccante della Nazionale spagnola, ha parlato in conferenza stampa delle ambizioni in vista del prossimo Mondiale: "Possiamo vincere. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi: con i giocatori che abbiamo, se saremo uniti e ci aiuterà la fortuna, possiamo puntare al massimo. Una finale col Brasile? Perché no, firmerei adesso. Sarebbe una bellissima partita. Dal 2014 a oggi sono cambiate moltissime cose: ho tanta voglia, oggi abbiamo un altro allenatore e altri giocatori e mi sto divertendo molto. Ho passato un brutto periodo ma ora sto bene, mi sento forte e felice. Cristiano Ronaldo? Se il Portogallo ha l'ambizione di vincere la Coppa del Mondo, è perché ha un calciatore come lui. Spero che contro di noi non faccia la differenza".