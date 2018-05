Dall'Argentina, le condizioni di Messi preoccupano: "E' al limite"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I tifosi di calcio argentini sono destinati a vivere con il fiato sospeso le settimane che separano la Seleccion dall'inizio del Mondiale in Russia a causa delle condizioni di Lionel Messi. Secondo quanto afferma La Nacion infatti, l'attaccante del Barcellona soffre da più di un mese di un problema all'adduttore della coscia destra, infortunio che ne sta condizionando il rendimento (viene citata la doppia sfida di Champions con la Roma) e che sta mettendo a rischio la forma della Pulce in vista della Coppa del Mondo. Una fonte vicina al giocatore, citata dall'edizione online del quotidiano sudamericano, ha confidato che è "al limite" e che le prossime partite potrebbero rivelarsi determinanti. Il rischio è che il problema che si porta avanti gli provochi troppo dolore per essere determinante nell'appuntamento a cui il giocatore stesso tiene di più considerando anche i 30 anni già compiuti. Sottovalutare il problema potrebbe essere quanto mai rischioso e dunque il campanello d'allarme suona come mai prima.