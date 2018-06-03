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Russia 2018

Danimarca, i 23 convocati per Russia 2018: Bendtner il grande escluso

03.06.2018 23:13 di Dimitri Conti  Twitter:    articolo letto 4378 volte
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La federazione danese ha diramato i 23 giocatori ufficialmente convocati dal ct Åge Hareide per i Mondiali di Russia 2018. All'interno della lista sono presenti Stryger Larsen dell'Udinese e Cornelius dell'Atalanta in rappresentanza della Serie A, mentre il grande escluso è certamente l'attaccante Niklas Bendtner, oggi al Rosenborg ma ex Arsenal e Juventus.

Portieri: Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Rönnow (Brondby), Jonas Lössl (Huddersfield).

Difensori: Simon Kjaer (Siviglia), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Andreas Christensen (Chelsea), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jannik Vestergaard (Borussia Moenchengladbach), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jonas Knudsen (Ipswich Town).

Centrocampisti: Christian Eriksen (Tottenham), Thomas Delaney (Werder Brema), William Kvist (FC Copenhagen), Lasse Schöne (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña).

Attaccanti: Nicolai Jogensen (Feyenoord), Andreas Cornelius (Atalanta), Pione Sisto (Celta Vigo), Viktor Fischer (FC Copenhagen), Yussuf Poulsen (RB Lipsia), Martin Braithwaite (Bordeaux), Kasper Dolberg (Ajax).
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