Danimarca, infortunio muscolare per Bendtner: Mondiale a rischio

Secondo quanto riportato dai media danesi, l'ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner, ora al Rosenborg, rischia di non poter partecipare al prossimo Mondiale in Russia. Il giocatore soffre di un infortunio muscolare per il quale servono almeno 3-4 settimane per il pieno recupero e dunque rischia di restare fuori dalla lista definitiva dei convocati della Danimarca.