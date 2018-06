Delph torna in Inghilterra: lascia il ritiro per assistere alla nascita del figlio

Fabian Delhp lascerà il ritiro dell'Inghilterra temporaneamente. Il centrocampista infatti ha spiegato che tornerà in patria per assistere alla nascita del figlio: "Southgate capisce bene la situazione. Anche lui ha preso un aereo per arrivare dieci minuti prima della nascita e spero di poter fare la stessa cosa", ha ammesso Delph in conferenza stampa. Il giocatore dunque difficilmente sarà a disposizione dell'Inghilterra per la sfida contro la Tunisia.