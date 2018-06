Deschamps: "Griezmann resta all'Atlético? Buono per la Francia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, si proietta all'esordio di domani contro l'Australia: "Con il nuovo c.t. negli ultimi mesi ha cambiato qualcosa nel sistema di gioco. Hanno potenziale offensivo, non giocano palla lunga, usano le ali e ora la difesa a quattro, non più quella con i tre centrali". Su Griezmann: "La fedeltà all’Atletico e la mente libera per la Coppa del Mondo. Certo, il fatto che abbia deciso è una cosa buona per noi".