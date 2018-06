Durissimo fondo del Pais: "Male il Madrid, peggio ancora Lopetegui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Male il Madrid, peggio ancora Lopetegui. E' il titolo del fondo de El Pais, quotidiano politico spagnolo, che analizza così il passaggio dell'oramai ex commissario tecnico al Real madrid e il conseguente esonero. Lopetegui è stato sostituito oggi da Fernando Hierro. "Gli allenatori dovrebbero essere un esempio, un ultimo baluardo a cui aggrapparsi -scrive il giornale-, e cosa succede quando antepongono il proprio ego a quello della squadra? Se Zidane avesse detto addio al Real prima di Kiev, per esempio? A 51 anni la scelta di Lopetegui è comprensibile, ma dove avrà avuto la testa in questi giorni di preparazione? Il Madrid si è mosso con poca delicatezza, dovuta a una Selezione dove il Real è sempre stato rappresentato al massimo. Il Madrid ha giocato col fuoco. Lopetegui è stato Lopetegui, come sempre in carriera".