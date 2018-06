Egitto, Cuper annuncia: "Domani Salah in campo. Ha recuperato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per l'Egitto in vista dell'esordio al Mondiale in programma per domani alle 14 contro l'Uruguay. Nella conferenza stampa pre gara il commissario tecnico dei nordafricano Hector Cuper ha infatti annunciato: "Salah in campo domani. Ha recuperato, contro l'Uruguay ci sarà".