Egitto-Grecia, formazioni ufficiali: Torosidis titolare, panchina per Salah

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Egitto-Grecia. Panchina per la stella Salah, nessun "italiano" in campo, Torosidis in panchina:

EGITTO: Awwad; Elmohamady, Gabr, Samir, Gaber; Ashour, ElNeny, Sobhi, Magdi, Zakareya; Mohsen

GRECIA: Giannotis; Bakakis, Tzavellas, Papadopoulos, Stafylidis; Tziolis, Tachtsidis; Christodoulopoulos, Pelkas, Donis; Karelis.