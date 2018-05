Egitto, il fisioterapista del Liverpool: "Salah out almeno per 3 settimane"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Almeno tre settimane di stop per Mohamed Salah. Lo riferisce Ruben Pon, uno dei fisioterapisti del Liverpool e lo riporta L'Equipe. Uno stop che costringerebbe la stella dell'Egitto, infortunatasi alla spalla nel corso della finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool, a saltare almeno le prime due partite. Nell'ipotesi più ottimistica il giocatore sarebbe out fino al 16 giugno e la sua presenza nella partita d'esordio contro l'Uruguay, prevista per il 15, è da escludere. Gli altri due incontri si giocheranno il 19 contro la Russia e il 25 contro l'Arabia Saudita.