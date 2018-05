Egitto, la Federazione sicura: "Il Mondiale di Salah non è a rischio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mondiale di Salah non sembra essere a rischio. Almeno stando a quanto scritto dalla Federazione Egiziana sul proprio profilo Twitter: "Durante il contatto telefonico per verificare le condizioni di Salah i medici hanno comunicato che lo shock riguarda l'articolazione della spalla, come emerso dalla radiografia. Il dottor Abu Ela ha espresso il suo ottimismo sul fatto che Salah possa partecipare alla prossima Coppa del Mondo".