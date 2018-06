Egitto, Salah ancora a parte in allenamento: in forte dubbio per l'esordio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primi allenamenti in Russia per l'Egitto, che sta preparando l'esordio al Mondiale contro l'Uruguay. Anche nella giornata di ieri, la stella del Liverpool Mohamed Salah non ha preso parte però alla seduta e resta così ancora in dubbio per il gran debutto dei Faraoni. Lo riportano i canali della Federcalcio egiziana.