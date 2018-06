Egitto, Salah non partirà titolare nella sfida contro l'Uruguay

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contrariamente a quanto dichiarato ieri dal ct dell'Egitto Cuper, Mohamed Salah non sarà in campo dal primo minuto nella sfida delle 14 contro l'Uruguay. Un'assenza pesante, anche se è occorre aspettare per capire se quanto meno il giocatore del Liverpool riuscirà a essere tra le riserve e dunque se potrà essere utilizzato a gara in corso.