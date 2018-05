Mohamed Salah è tornato a parlare dopo il brutto infortunio di sabato sera. L'attaccante egiziano ha così commentato su Twitter: E' stata una notte molto dura, ma io sono un combattente. Nonostante le probabilità, sono fiducioso che sarò in Russia per rendervi tutti orgogliosi. Il tuo amore e il tuo sostegno mi daranno la forza di cui ho bisogno".

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) 27 maggio 2018