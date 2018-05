Egitto, Salah va al Mondiale. La Federazione: "Out solo 3 settimane"

© foto di Imago/Image Sport

Si accende una speranza per Mohamed Salah in chiave Mondiale. A confermarlo è la Federazione Egiziana che, sul proprio profilo Twitter ufficiale, ha rilasciato un comunicato nel quale vengono aggiornate le condizioni fisiche dell'attaccante del Liverpool dopo il ko subito nella finale di Champions League contro il Real Madrid. "In seguito ai test effettuati dai medici della Nazionale, la Federazione comunica che l'infortunio di Salah terrà il giocatore ai box per non più di tre settimane", si legge nel post. Momo dunque salterà la prima partita In programma i 15 giugno all'esordio contro l'Uruguay), ma dovrebbe riuscire a tornare al top entro la fine della fase a gironi del torneo.