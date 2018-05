Eriksen dribbla le voci di mercato. Il ct danese: "Ha un livello da top team"

© foto di Federico De Luca

Christian Eriksen, dal ritiro della Danimarca, dribbla l'interesse di Real Madrid e Barcellona nei suoi confronti: "Non mi piace parlare di rumors" si è limitato a rispondere. In merito il commissario tecnico Age Hareide ha dichiarato che il giocatore è di livello superiore e può giocare in qualsiasi grande club d'Europa.