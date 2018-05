FIFA 18, oggi l'aggiornamento: il simulatore dice Francia campione

© foto di JB Autissier

EA Sports rilascia oggi l'aggiornamento ufficiale e gratuito per FIFA 18 con la modalità Mondiali. Una chicca che regala agli appassionati la possibilità a due settimane della rassegna iridata di giocare la competizione più importante al Mondo (magari con l'Italia). Seguendo fedelmente i gironi e il calendario, Electronic Arts ha simulato il torneo. Fece così anche nel 2014, indovinando il vincitore: la Germania. In questa edizione la vincente è la Francia che ha la meglio proprio dei tedeschi in finale, superandoli ai calci di rigore. Medaglia di bronzo per la Spagna e quarto posto per il Belgio. Un flop per le sudamericane col Brasile, Colombia e Uruguay costretti ad arrendersi ai quarti di finale e l'Argentina agli ottavi.