FIFA, Nigeria sanzionata. Ma per il Mondiale non cambia niente

La FIFA ha sanzionato la Nigeria per aver schierato un giocatore squalificato, Abdullahi Shehu, nella sfida di qualificazione al Mondiale contro l'Algeria. La partita, che finì 1-1, è stata vinta a tavolino dall'Algeria (3-0), ma questo risultato non cambia la classifica finale e quindi non mette a rischio la partecipazione della Nigeria al Mondiale.