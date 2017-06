Fiorentina-Milan, incontro slittato. Contatto Mirabelli-ag. Kalinic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'incontro che doveva esserci oggi fra il Milan e Pantaleo Corvino, racconta Sky Sport, è slittato per volere del dirigente gigliato che non ha gradito l'esposizione mediatica della vicenda. Il ds rossonero Massimiliano Mirabelli però non si è scomposto e per portare avanti la trattativa Kalinic ha chiamato direttamente il suo entourage, per la precisione Fali Ramadani. Già nelle prossime ore sono attese novità a riguardo.