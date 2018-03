Fotonotizia - A Mosca è tutto pronto: la hall del Cremlino si riempie

Sono tantissimi gli ospiti che, oggi, vedranno dal Cremlino il sorteggio dei Mondiali per Russia 2018. Da Ronaldo a Pelé, da Maradona a Ronaldinho, passando per tantissimi altri grandi come Lothar Matthaus, Butragueno, Miura, Montero, Okocha, Kanu, Higuita, Eto'o, Alenichev, Brolin, Seedorf, Cannavaro, Schmeichel. Gente che ha vissuto anche il nostro campionato, da protagonista, quando la A era davvero l'ombelico del mondo (calcistico).