Francia, Deschamps: "Dura sceglierne 23. Ma fino al 4/6 posso cambiare"

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa della lista dei 23 per la Russia: "Fare un elenco finale è sempre complicato. Tanti altri avrebbero meritato di esserci, ma devo fare delle scelte. Assenza di Rabiot? Le prestazioni in Nazionale non sono state dello stesso livello di quelle nel club. Nel suo ruolo con Tolisso, Pognba e Matuidi c'è grande concorrenza, ho optato per Nzonzi perché è più vicino a Kante come caratteristiche. L'unica lista che conterà davvero, però, sarà quella del 4 giugno. Ho ancora tempo per cambiare le mie decisioni".