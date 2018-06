Francia, Deschamps: "I fischi a Pogba? Sono per tutti, era già successo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sfida contro l'Italia a Nizza si sono sentiti ripetuti fischi nei confronti di Paul Pogba, subito difeso da Didier Deschamps: "I fischi per Paul Pogba? Non sono solo per lui, a un certo punto abbiamo fatto possesso palla e hanno continuato a fischiare. Era già successo. Il pubblico vorrebbe che noi segnassimo sempre cinque o sei gol ma abbiamo una squadra di fronte e i miei giocatori hanno fatto la cosa giusta".