Francia, Deschamps: "Pogba indispensabile, mi fido molto di lui"

© foto di www.imagephotoagency.it

Paul Pogba nelle ultime gare della nazionale è sempre finito nel mirino della critica e dei tifosi che spesso lo hanno fischia. Il commissario tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps però ha assicurato di avere enorme fiducia nel giocatore del Manchester United nonostante qualche prestazione sottotono: "Se l'ho convocato per me è essenziale. So cosa può fare, può aumentare il suo livello di gioco, mi fido di lui".