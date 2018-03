Francia, Deschamps sorride per il sorteggio: "Poteva andarci peggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato del sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo che ha messo di fronte ai transalpini Danimarca, Perù e Australia: “Conosciamo i nostri tre avversari e poteva andare peggio, ne siamo consapevoli. In questi mesi lavoreremo con lo staff per prepararci al meglio a queste sfide. La Danimarca è un avversario direi abituale, visto che o nelle qualificazioni o in amichevole l'abbiamo incontrata diverse volte, il Perù manca da tanti anni a un Mondiale, mentre contro l'Australia abbiamo giocato l'ultima volta in amichevole nel 2013 e ha un gioco molto britannico. I pericoli in un Mondiale possono arrivare da ogni parte, specialmente se si pensa di partire favoriti come nel 2002 o nel 2010. - continua Deschamps come riporta L'Equipe - Sono soddisfatto del percorso fatto finora, chiudendo al primo posto il girone davanti a quella Svezia che poi ha eliminato l'Italia ai play off. Andremo in Russia con un gruppo i calciatori giovani che saranno al primo Mondiale della loro carriera, saremo ambiziosi ovviamente, ma credo che questa esperienza ci tornerà utile fra due e poi quattro anni”.