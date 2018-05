Francia, Deschamps: "Spero che Rabiot si renda conto dell'errore"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Polemica Rabiot-Deschamps sull'esclusione del centrocampista dai Mondiali. Il centrocampista, preso atto del suo ruolo di riserva, ha preferito non essere convocato. Ai microfoni di SFR Sport il commissario tecnico è tornato a parlare sulla questione: "Spero che si renda conto dell'errore che ha commesso. Posso capire la delusione, le riserve non sorridono, lo credo bene. È un giovane giocatore, ha 23 anni, gli sarebbe servita l'esperienza". Deschamps non chiude definitivamente la porta al difensore: "Non sono il tipo che prende decisioni così drastiche. Prendo atto della sua scelta, con sorpresa".