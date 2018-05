Francia, Fekir dopo la vittoria: "Giocare con Mbappe è facile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo della sua Francia contro contro l'Irlanda in amichevole (2-0), l'attaccante transalpino Nabil Fekir ha analizzato la gara ai microfoni dei cronisti presenti in mixed zone: "E' stata una buona partita, siamo riusciti a creare gioco, a creare opportunità. Tutto molto buono per essere la prima amichevole. L'intesa con Mbappé? Ci siamo cercati molto, conosciamo tutte le qualità di Kylian, tecnicamente ti fa sentire a proprio agio. Rende il dialogo in campo più facile", le parole riportate da tuttomondiali.it. La Francia affronterà venerdì in amichevole l'Italia del neo ct Roberto Mancini.