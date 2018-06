Francia, Griezmann: "Fiducia nella squadra, teniamo i piedi per terra"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Telefoot, l'attaccante francese Antoine Griezman ha parlato del potenziale della nazionale in vista del Mondiale: "Ho fiducia in questa squadra, anche nello staff. Dobbiamo mantenere i piedi per terra e fare di tutto per spaccare tutto in Coppa del Mondo. Sto bene, ho piena fiducia. La cosa più importante per me: sono felice. Abbiamo ancora molto da lavorare ma siamo sulla strada giusta".