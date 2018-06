Francia, Griezmann: "I fischi a Pogba? Da lui si aspettano di più"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria conquistata contro l'Italia, l'attaccante francese Antoine Griezmann ha parlato di Paul Pogba, colpito dai fischi dei tifosi di Nizza: "I fischi fanno parte del calcio, devi tenere duro mentalmente, giochiamo tutti per la stessa maglia, lui gioca il suo gioco, siamo abituati a vederlo segnare. Non ci aspettiamo da lui solo che fa ruotare la palla e gioca per la squadra. Ha avuto una stagione difficile al Manchester United ma ha molta fiducia in se stesso".