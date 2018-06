Francia, Griezmann: "Mi fido della squadra, in Russia per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro gli Stati, Antoine Griezmann ha parlato ai microfoni de L'Equipe: "Come spieghi il risultato? Non lo so, abbiamo fatto una buona preparazione. C'è ancora del tempo. Cercheremo di trovare il giusto equilibrio. Andrà tutto bene. Personalmente mi fido di questa squadra. So che risponderemo presente dalla prima partita della Coppa del Mondo. Non vediamo l'ora di arrivare in Russia, di prepararci per questa Coppa del Mondo. È un sogno e un obiettivo".