Francia, Kanté: "PSG? Nessun contatto, ho in testa solo il Mondiale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Metro, il centrocampista del Chelsea e della Nazionale francese N'Golo Kanté ha risposto così ai rumors sull'interesse del Paris Saint-Germain nei suoi confronti: "Il PSG non mi ha contattato, a queste cose pensa il mio agente. Io sono del Chelsea e non mi preoccupa ciò che succede al di fuori di questo. Mi sto preparando per giocare il Mondiale, in mente ho solo questo adesso".