Francia, Koscielny scrive ai compagni: "Dal divano sarò il tifoso n.1"

Il difensore dell'Arsenal e della Nazionale francese Laurent Koscielny dovrà saltare il prossimo Mondiale per infortunio, ma ha voluto comunque caricare i propri compagni con una bella lettera. Questo il post Instagram della FFF: "Godetevela, amici! Godetevi al massimo ogni istante, ogni minuto; insieme, in campo e fuori durante questa preparazione per la fase finale del mondiale in Russia. Io ho avuto la chance di partecipare alla coppa del mondo nel 2014 in Brasile con alcuni di voi. È stato magnifico. Ho pensato che avrei potuto vivere questa nuova avventura con voi e ritirarmi poi subito dopo, il destino ha deciso qualcosa di diverso. Quello che conta in una competizione così è restare uniti e vivere bene insieme. Tutti insieme, giocatori e staff. So che sarà così come è stato durante l’Europeo del 2016 quando sognavamo di andare il più lontano possibile. Avere delle grandi qualità individuali è importante e voi le avete, ma anche stare bene insieme è importante. Voi siete stati capaci di andare molto lontano durante l’ultimo torneo, ognuno dovrà battersi per aiutare l’altro, questo è lo spirito di gruppo. Io confido in voi, amici. Sarò il vostro tifoso numero uno dal divano".