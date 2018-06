Francia, Lemar: "La competizione ha forgiato la mia personalità"

© foto di JB Autissier/Insidefoto/Image Sport

L'esterno francese Thomas Lemar ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo Mondiale: "Sono un lavoratore, la competizione mi ha aiutato molto, soprattutto nel club, ha forgiato la mia personalità. Se l'allenatore mi ha chiamato è perché ha fiducia in me. Se gioco dall'inizio o entro a partita in corso sarà lo stesso per me, darò la stessa energia. Non cambierà nulla per me, anche se vogliamo sempre iniziare una partita".